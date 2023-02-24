السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، يستفيد منها 218.138 فردا، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وسيجري بموجب الاتفاقية تشغيل منظومة عيادات متنقلة لـ 20 عيادة بعد تجهيزها، ودعم المستشفيات والمنشآت الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية، وتأمين وتوزيع حليب الأطفال للفئات المتضررة من الزلزال.

ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية

// انتهى //

09:56ت م

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الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، يستفيد منها 218.138 فردا، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.وسيجري بموجب الاتفاقية تشغيل منظومة عيادات متنقلة لـ 20 عيادة بعد تجهيزها، ودعم المستشفيات والمنشآت الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية، وتأمين وتوزيع حليب الأطفال للفئات المتضررة من الزلزال.ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.// انتهى //09:56ت م0020

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