شكرا لقرائتكم الجوازات تستقبل المسافرين بالورود والهدايا في يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفلت المديرية العامة للجوازات بمناسبة يوم التأسيس عبر إدارات الجوازات بالمنافذ الدولية في كافة مناطق المملكة، من خلال استقبال المسافرين بكل حفاوة وترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.

كما أطلقت ختمًا يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية عام 1727م، ويحمل معانٍ جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، يختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم، ليكون توثيقًا ورمزًا للذكرى الوطنية المجيدة.