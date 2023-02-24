السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتقديم المساعدات الغذائية في اليمن



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في عدة محافظات بالجمهورية اليمنية لعام 2023م، يستفيد منها 253.659 فرداً، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وسيجري بموجب الاتفاقية توزيع 179.982 سلة غذائية في محافظات مأرب ، والجوف ، وحضرموت، وشبوه، والمهره، وجزيرة سقطرى، والحديدة، والمناطق المحاذية لمحافظتي حجة وصعدة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

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10:46ت م

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