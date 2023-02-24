السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 88.470 فردا, وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وسيجري بموجب الاتفاقية إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار الأمراض وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للمناطق المحررة في محافظة حجة، وتحسين الحالة الصحية للسكان وتقليل معدل الوفيات والمرض من خلال تحسين فرص الوصول إلى خدمات صحية أولية متكاملة في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لبعض المديريات المحررة بمحافظة حجة وتوطينها.

وتأتي هذه الاتفاقية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم الرعاية الصحية الأولية التكاملية والثانوية وتعزيز خدمات التغذية العلاجية والتحصين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية في اليمن.

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09:57ت م

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