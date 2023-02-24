السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية



القدس المحتلة 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب في العشرينات من عمره، متأثراً بجروحه التي أصيب بها في الرأس برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم العروب بمدينة الخليل، مساء أمس ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 65 شهيداً.

في السياق أصيب فلسطينيان بجروح خطيرة برصاص المستوطنين في بلدة قصرة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، أن المستوطنين نفذوا هجوماً على منازل الفلسطينيين في بلدة قصرة، مما أدى لإصابة فلسطينيين بجروح خطيرة في إطار اعتداءاتهم المستمرة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس.

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07:12ت م

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