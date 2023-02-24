يوم التأسيس / سفارة المملكة في الولايات المتحدة تنظم احتفالًا بمناسبة يوم التأسيس



واشنطن 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وخلال الحفل ألقى سموه كلمةً رفع فيها باسم منسوبي السفارة أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال سموّه: إن احتفاءنا اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية المباركة يأتي من اعتزازنا قادةً وحكومةَ وشعباً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، و احتفاءً بوحدتنا الوطنية المتجذرة عبر التاريخ، وارتباطنا الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود إلى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله-.

وأضاف سموه: إن مسيرة الدولة السعودية عبر مراحلها الثلاث، لهي مسيرة فريدة واستثنائية في تاريخ الأمم، من حيث استمراريتها، وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات التاريخية، والنهوض بعد كل تراجع، واحتفالنا بهذا اليوم الغالي هو مناسبة هامة لاستحضار هذا التاريخ المجيد، وما تعكسه مسيرة الدولة السعودية من وحدة شعبها الكريم ولحمته الوطنية، وعزم قادتها الكرام منذ التأسيس، وصولاً لما تشهده في هذ العهد الزاهر.

حضر الاحتفال منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها.

// انتهى //

06:54ت م

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واشنطن 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، اليوم، بمقر السفارة في واشنطن، احتفالاً خاصاً بمناسبة يوم التأسيس، بحضور نائب رئيس البعثة سمو الأمير مصعب بن محمد بن فهد نيابة عن صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة.وخلال الحفل ألقى سموه كلمةً رفع فيها باسم منسوبي السفارة أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وقال سموّه: إن احتفاءنا اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية المباركة يأتي من اعتزازنا قادةً وحكومةَ وشعباً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، و احتفاءً بوحدتنا الوطنية المتجذرة عبر التاريخ، وارتباطنا الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود إلى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله-.وأضاف سموه: إن مسيرة الدولة السعودية عبر مراحلها الثلاث، لهي مسيرة فريدة واستثنائية في تاريخ الأمم، من حيث استمراريتها، وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات التاريخية، والنهوض بعد كل تراجع، واحتفالنا بهذا اليوم الغالي هو مناسبة هامة لاستحضار هذا التاريخ المجيد، وما تعكسه مسيرة الدولة السعودية من وحدة شعبها الكريم ولحمته الوطنية، وعزم قادتها الكرام منذ التأسيس، وصولاً لما تشهده في هذ العهد الزاهر.حضر الاحتفال منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها.// انتهى //06:54ت م0016

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