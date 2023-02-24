يوم التأسيس / أكثر من 55 من السعوديين والسعودييات يتنافسون في مسابقة أفضل زي تراثي بالملحقية الثقافية في الولايات المتحدة



واشنطن 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

تنافس أكثر من 55 من السعوديين والسعودييات المبتعثين والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية في مسابقة أفضل زي تراثي الذي نظمته الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال احتفالها بيوم التأسيس أمس في العاصمة واشنطن.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الملحقية فيصل الشمري أن المسابقة هدفت إلى إظهار التنوع الثقافي الذي تمتاز به كافة مناطق المملكة العربية

وأضاف أن آلية التصويت كانت عبارة عن تقديم رقم لكل مشاركة ومنح الحضور أحقية التصويت عن طريق رابط تم مشاركته مع الجميع.

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06:40ت م

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واشنطن 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واستنافس أكثر من 55 من السعوديين والسعودييات المبتعثين والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية في مسابقة أفضل زي تراثي الذي نظمته الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال احتفالها بيوم التأسيس أمس في العاصمة واشنطن.وأوضح مدير العلاقات العامة في الملحقية فيصل الشمري أن المسابقة هدفت إلى إظهار التنوع الثقافي الذي تمتاز به كافة مناطق المملكة العربية السعودية ، حيث فازت 8 من النساء ومثلهم من الرجال و 6 من الأطفال فازوا بتصويت الحضور في المسابقة، بعد مشاركة 25 من النساء ومثلهم من الرجال و 10 من الأطفال من بينهم طفل عمره 6 أشهر وطفلة عمرها 9 أشهر.وأضاف أن آلية التصويت كانت عبارة عن تقديم رقم لكل مشاركة ومنح الحضور أحقية التصويت عن طريق رابط تم مشاركته مع الجميع.// انتهى //06:40ت م0013

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