يوم التأسيس/ محافظات عسير تستعيد ذكريات الماضي في يوم التأسيس



أبهـا 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

احتفلت قطاعات التعليم في محافظة بيشة بذكرى يوم التأسيس، حيث ابتدأتها جامعة بيشة بحفل في البهو الأكاديمي تضمن معرضًا للتعريف بالعمق التاريخي للدولة

ونظمت إدارة التعليم في محافظة بيشة احتفالاً بذكرى يوم التأسيس بحضور محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن آل حامد، تضمن حفلاً خطابياً اشتمل على عدد من الكلمات الوطنية، وأبوريتاً وطنياً، إلى جانب تنظيم معارض فنية وأركان تعريفية بمسيرة ثلاثة قرون من النمو والازدهار.

من جهة أخرى رعى محافظ النماص سعد القرقاح احتفال يوم التأسيس، الذي نظمته إدارة التعليم في قرية آل نييح التراثية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، حيث شهدت الاحتفالية تنظيم عدد من الأجنحة التي تحاكي الحياة المجتمعية قديمًا، والحرف التقليدية، وأساليب الزراعة والحصاد والأزياء والأكلات الشعبية والألعاب الشعبية والفنون التراثية.

وفي محافظة محايل أقيم مساء أمس العديد من البرامج والفعاليات بوسط المحافظة بمناسبة يوم التأسيس، وسط حضور كبير من الأهالي.

وتضمنت الفعاليات على إقامة معارض فنية للرسم، وقصائد وطنية، وأبوريتاً وطنياً عن يوم التأسيس بمشاركة الفرق الشعبية، ومسيرة للخيول العربية والسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية التي جابت العديد من شوارع المحافظة، بمشاركة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية.

// انتهى //

04:36ت م

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أبهـا 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واساحتفلت قطاعات التعليم في محافظة بيشة بذكرى يوم التأسيس، حيث ابتدأتها جامعة بيشة بحفل في البهو الأكاديمي تضمن معرضًا للتعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون، وأبرز أحداث التأسيس، واستعراض لحياة الإمام محمد بن سعود رحمه الله في تأسيس الدولة السعودية الأولى وإنجازاته، كما تضمن المعرض لوحات تعريفية عن الأزياء الشعبية لمناطق المملكة، وقطعاً أثرية قديمة.ونظمت إدارة التعليم في محافظة بيشة احتفالاً بذكرى يوم التأسيس بحضور محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن آل حامد، تضمن حفلاً خطابياً اشتمل على عدد من الكلمات الوطنية، وأبوريتاً وطنياً، إلى جانب تنظيم معارض فنية وأركان تعريفية بمسيرة ثلاثة قرون من النمو والازدهار.من جهة أخرى رعى محافظ النماص سعد القرقاح احتفال يوم التأسيس، الذي نظمته إدارة التعليم في قرية آل نييح التراثية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، حيث شهدت الاحتفالية تنظيم عدد من الأجنحة التي تحاكي الحياة المجتمعية قديمًا، والحرف التقليدية، وأساليب الزراعة والحصاد والأزياء والأكلات الشعبية والألعاب الشعبية والفنون التراثية.وفي محافظة محايل أقيم مساء أمس العديد من البرامج والفعاليات بوسط المحافظة بمناسبة يوم التأسيس، وسط حضور كبير من الأهالي.وتضمنت الفعاليات على إقامة معارض فنية للرسم، وقصائد وطنية، وأبوريتاً وطنياً عن يوم التأسيس بمشاركة الفرق الشعبية، ومسيرة للخيول العربية والسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية التي جابت العديد من شوارع المحافظة، بمشاركة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //04:36ت م0011

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