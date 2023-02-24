السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض خاصة الشمالية منها. في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط مع تكون السحب الرعدية ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

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