شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرائد يعلق على التعادل أمام اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فهد المطوع رئيس الرائد، بالتعليق على تعادل الفريق أمام نظيره اتحاد جدة، في بطولة دوري روشن السعودي.

وتعادل الرائد أمام نظيره اتحاد جدة، تعادلًا سلبيًا دون إحراز أهداف، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي.

وتحدث المطوع في تصريحات تليفزيونية: بدايتنا إيجابية بالدور الثاني بعدم الخسارة في 3 مباريات متتالية، وإن شاء الله يستمرون على هذا الرتم وعدم الخسارة.

وتابع: بدايتنا بالدور الثاني أفضل من الأول الذي لم نحقق فيه إلا 3 نقاط، والآن بالدور الثاني حصدنا 5 نقاط من أول 3 مباريات، والنقطة من الاتحاد بملعبه مكسب.

وأردف: ديون الرائد تتمثل في التزامات اللاعبين وتأخير 3 أشهر للرواتب، ونستطيع الحصول على شهادة الكفاءة المالية لو وجدنا لاعب يصنع الفارق.

وأشار: جمهور الرائد نحبهم ونقدرهم وكل الذي يحدث من حبهم وغيرتهم على ناديهم، وحدثت مناوشة بينهم وبين المدرب ماريوس سوموديكا،والروماني اعتذر لهم في المباراة الأخيرة.

وأتم: تحدثنا مع سوموديكا وبإذن الله تستمر العلاقة بينه وبين الجمهور جيدة، وبتحسن النتائج يتغير كل شيء، والمدرب قال إنه أخطأ وكان المفروض عدم دخوله في مناقشة مع الجمهور.