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الصقور السعودية تشارك الكويت احتفالاتها الوطنية

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شكرا لقرائتكم الصقور تشارك الكويت احتفالاتها الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت إلى دولة الكويت اليوم، طائرات فريق الصقور السعودية؛ للمشاركة في الاحتفالات والأيام الوطنية لدولة الكويت.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية – في بيان صحفي- أن فريق الصقور السعودية سيقدم عرضاً جويّاً مع طائرات القوة الجوية الكويتية يومي السبت والأحد 25 و26 فبراير الجاري عند أبراج الكويت في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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