شكرا لقرائتكم إخماد حريق بمبنى غير مأهول في جدة ولا إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أخمد مدني جدة حريقًا في مبنى غير مأهول بحي الفيصلية، حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني على موقع تويتر.

وأشار المدني إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورًا أثناء إخماد الحريق.

حادث آخر

وفي وقت سابق، تمكن الدفاع المدني في محافظة الأحساء، من إخماد حريق نشب في محل تجاري بحي عين نجم.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني الأحساء حريقًا في محل تجاري بحي عين نجم، ولا إصابات.