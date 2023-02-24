شكرا لقرائتكم الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” مظاهر الاحتفالات بمنطقة بوليفارد الرياض بيوم التأسيس، وسط تفاعل واسع من قبل الزائرين.

حرص الزوار على ارتداء الأزياء الوطنية المعبرة عن الموروث التقليدي السعودي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، مستمتعين بالمقطوعات الموسيقية والأناشيد الوطنية.

فخر واعتزاز

وعكست احتفالات بوليفارد رياض سيتي مظاهر الاحتفاء التي يعيشها السعوديون، اعتزازًا بماضي أجدادهم والأمجاد التي سطروها في عقود وأزمنة سابقة ما زالت تزدهر وتتطور حتى اليوم، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالمملكة ويوم تأسيسها.

نستعرض فيما يلي أجمل اللقطات: