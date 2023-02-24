يوم التأسيس / معرض الأزياء السعودي يجذب أهالي منطقة الباحة بفعاليات الليون



الباحة 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

عاش زوار "الليوان" بمنطقة الباحة أجواء تنوع الأزياء والموروث والعادات والتقاليد التي تعود بالذاكرة إلى الزمن القديم.

وتضمّن معرض الأزياء السعودي على الملابس القديمة التي تحاكي الموروث التاريخي والشعبي لعدد من مناطق المملكة ومنها: العصابة والغترة والدقلة وبشت البرقاء والثوب، التي تمثل لبس الرجل بالمنطقة الوسطى، وكذلك المصنف والقميص والإزار للمنطقة الجنوبية، أما أزياء الرجل في المنطقة الشرقية فتشمل العقال المقصّب والغترة والصديرية والثوب، وفي منطقة الشمال فإن الزي المعروف للنساء قديماً هو القبع والكرتة.

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