السعودية اليوم / الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام تضبط عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام، ضبطت عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في مناطق المملكة، وتواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

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