شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في النصر قبل مواجهة ضمك بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من عديد الاصابات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يؤثر على المستوى الفني للفريق وتراجع في النتائج.

تفاصيل إصابة تاليسكا مع النصر

وكشف نادي النصر، عن تشخيص إصابة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة ضمك السبت المقبل.

وأكد نادي النصر في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن تاليسكا يعاني من شد في العضلة الخلفية، سوف يغيب على إثرها لفترة من 3 إلى 4 أسابيع.

وأشار حساب النادي الرسمي إلى أن تاليسكا سوف يغادر إلى البرازيل من أجل التأهيل والخضوع للبرنامج العلاجي في أحد المراكز المتخصصة هناك.

موعد مباراة النصر ضد ضمك بالدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره ضمك، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

