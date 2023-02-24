يوم التأسيس / الجوازات بالمنافذ الدولية تحتفل بمناسبة يوم التأسيس



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

احتفلت المديرية العامة للجوازات بمناسبة يوم التأسيس عبر إدارات الجوازات بالمنافذ الدولية في كافة مناطق المملكة، من خلال استقبال المسافرين بكل حفاوة وترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.

كما أطلقت ختمًا يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة

// انتهى //

01:38ت م

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الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واساحتفلت المديرية العامة للجوازات بمناسبة يوم التأسيس عبر إدارات الجوازات بالمنافذ الدولية في كافة مناطق المملكة، من خلال استقبال المسافرين بكل حفاوة وترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.كما أطلقت ختمًا يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية عام 1727م، ويحمل معانٍ جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، يختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم، ليكون توثيقًا ورمزًا للذكرى الوطنية المجيدة.// انتهى //01:38ت م0006

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