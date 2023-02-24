

الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

اكتست مباني وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق في جميع مناطق المملكة اللون الأخضر احتفالاً وابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية

يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية أقامت بهذه المناسبة مسيرتين في محافظة الدرعية وطريق تركي الأول بالرياض وفعاليات وعروضاً ميدانية في عدد من مناطق المملكة.

// انتهى //

01:35ت م

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الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واساكتست مباني وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق في جميع مناطق المملكة اللون الأخضر احتفالاً وابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية أقامت بهذه المناسبة مسيرتين في محافظة الدرعية وطريق تركي الأول بالرياض وفعاليات وعروضاً ميدانية في عدد من مناطق المملكة.// انتهى //01:35ت م0004

كانت هذه تفاصيل خبر يوم الـتأسيس / مباني وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق تكتسي اللون الأخضر ابتهاجًا بيوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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