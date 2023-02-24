شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة القادمة في الدوري السعودي بعد التعادل أمام الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نظيره نادي الرائد، وذلك بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

توقيت مباراة اتحاد جدة ضد الخليج في الدوري السعودي

ويبحث عشاق فريق اتحاد جدة، عن موعد مباراة النمور القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيلتقي مع نظيره نادي الخليج، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث من شهر مارس القادم.

ويلتقي فريق اتحاد جدة ضد الخليج، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصر بتوقيت مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 3 مارس، على استاد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز بالدمام.

وتقام أحداث مباراة اتحاد جدة ضد الخليج، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل فريق اتحاد جدة صدارة ترييب دوري روشن موقتا، برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، ويأتي خلفه فريق النصر بـ40 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي الرائد، في المركز العاشر، برصيد 21 نقطة.