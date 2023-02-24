شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من رامون دياز عقب فوز الهلال والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره فولاد الإيراني، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال من الفوز أمام نظيره فولاد الإيراني، بهدف نظيف دون رد، وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره الدحيل، يوم الأحد القادم، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث دياز خلال المؤتمر الصحفي: أهنئ اللاعبين على الروح العالية والقتالية، الفريق كان يلعب تحت الضغط وقدموا مباراة كبيرة، والمباراةكانت صعبة وتفوقنا فيها.

وتابع: لعب المباريات المتتالية تسبب في الضغط على الفريق، ولياقة فولاذ الإيراني العالية صعبت علينا المباراة والحسم المُبكر.

وواصل: فريق الدحيل نعرفه جيدًا، مدربه كريسبو كان لاعبًا وتدرب على يدي وحققنا جميعنا إنجازات، وسعيد جدًا بمواجهتهم وسوف تكونمباراة ممتعة.

واختتم: فريق الدحيل فريق جيد ويملك لاعبين رائعين وحضور الجماهير في المباراة القادمة سوف يكمل جمالية البطولة والإستمتاع بها.