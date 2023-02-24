شكرا لقرائتكم إسماعيل أبو السباع بعمر الـ95 يستقبل زوار المدينة المنورة بالقهوة والتمر منذ 40 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - {إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا}، على نهج الآية الكريمة ذاع صيت العم إسماعيل أبو سباع، المشهور بـ أبو السباع، في المدينة المنورة، فأحبه الناس، وأحبته الأرض، وأحبه المكان فبات معلمًا من معالم جادة قباء.

انتقل أبو السباع من مكة المكرمة قبل 40 عامًا واستقر في المدينة المنورة منذ ذلك الحين، واشتهر بتوزيعه الشاي والقهوة والتمر على ضيوف الرحمن والزائرين إلى المسجد النبوي.

عمل خالص لوجه الله تعالى

يقول أبو السباع، خلال لقاء مع برنامج الراصد: إنه يفعل ذلك لوجه الله تعالى، ويساعده أولاده وعدد من الشباب المتطوعين، مشيرًا إلى أنه قدم مرة 120 ثلاجة على باب الحرم.

لفت أبو السباع إلى حسن أخلاق الشباب الذين يدعمون عمله ويساعدونه في تقديم هذا العمل لوجه الله.

من جانب آخر، أشاد أحد أبناء أبو السباع، بجهد والده وحرصه على تقديم هذا العمل حتى في لحظات مرضه، حيث يعاني من أمراض الشيخوخة فهو بعمر الـ 95، مشيرًا إلى أنه طيلة الـ40 عامًا الماضية لم يخرج أبو السباع من المدينة المنورة.

فيما قدم أبو السباع الشكر والتحية إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشرطة والقوات المسلحة، داعيًا الله أن يحفظ المملكة دائمًا أبدًا.