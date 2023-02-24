شكرا لقرائتكم سكني: سارعوا باسترداد الضريبة قبل نهاية فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان، أنه بإمكان المستفيد طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول- وحدة جاهزة- قبل نهاية فبراير الجاري.

استرداد ضريبة القيمة المضافة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: في حال تم شراء المسكن الأول وحدة سكنية جاهزة في فترة من تاريخ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ 03/ 10/ 2020، عليه سرعة رفع طلب الاسترداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك قبل تاريخ 31/ 03/ 2023م.

6 مسارات للتملك

في وقت سابق، كشف حساب العناية بالمستفيدين بشأن البرنامج المخصص لتمكين الأسر من تملك مسكنها الأول، عن 6 مسارات للتملك.

وقال الحساب: نتشرف بتقديم الدعم السكني لعدة منتجات لإتاحة الحرية في اختيار مسار التملك المناسب وهي: الشراء من السوق، البناء الذاتي، أرض، وحدات سكنية تحت الإنشاء، وحدات سكنية جاهزة مشاريع الإسكان.

ويمكنك الاطلاع على الخيارات السكنية من خلال منصة سكني.