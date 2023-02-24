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سكني: سارعوا باسترداد الضريبة قبل نهاية فبراير

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شكرا لقرائتكم سكني: سارعوا باسترداد الضريبة قبل نهاية فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان، أنه بإمكان المستفيد طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول- وحدة جاهزة- قبل نهاية فبراير الجاري.

استرداد ضريبة القيمة المضافة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: في حال تم شراء المسكن الأول وحدة سكنية جاهزة في فترة من تاريخ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ 03/ 10/ 2020، عليه سرعة رفع طلب الاسترداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك قبل تاريخ 31/ 03/ 2023م.

6 مسارات للتملك

في وقت سابق، كشف حساب العناية بالمستفيدين بشأن البرنامج المخصص لتمكين الأسر من تملك مسكنها الأول، عن 6 مسارات للتملك.

وقال الحساب: نتشرف بتقديم الدعم السكني لعدة منتجات لإتاحة الحرية في اختيار مسار التملك المناسب وهي: الشراء من السوق، البناء الذاتي، أرض، وحدات سكنية تحت الإنشاء، وحدات سكنية جاهزة مشاريع الإسكان.

ويمكنك الاطلاع على الخيارات السكنية من خلال منصة سكني.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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