يوم التأسيس / في احتفالية أمانة الرياض بيوم التأسيس. مصور فرنسي يعرض صور وثائقية وتاريخية نادرة عن المملكة وملوكها



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

اختتمت أمانة منطقة الرياض و 47 بلدية تابعة لها احتفالاتها بذكرى يوم التأسيس في 56 موقعًا بالمدينة والمحافظات والمراكز، في مبادرة تهدف إلى المشاركة الفاعلة في المناسبة الوطنية، وتهيئة الساحات والحدائق للسكان للتعبير عن فرحتهم وفخرهم بأمجاد الأمة الذين وضعوا اللبنات الأولى للدولة

واستعرض المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا، خلال احتفالية أمانة منطقة الرياض بيوم التأسيس التي أقيمت برعاية صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بحضور صاحبِ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين المنطقة، عددًا من الصور الوثائقية لمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى صور تاريخية للعاصمة الرياض وشخصياتها تظهر لأول مرة خلال الحفل، تم التقاطها منذ ما يزيد عن 50 عاماً، عبر خلاله المصور عن فخره وسروره بانضمامه لهذه الليلة، مقدمًا صورًا من أرشيفه الخاص لملوك المملكة السابقين، وصورة خاصة لسمو أمير الرياض.

كما تخلل الحفل الذي أقيم بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، كلمة لسمو أمين منطقة الرياض، إلى جانب أوبريت العروض الشعبية، وفقرة بعنوان "من ذاكرة التاريخ"، وعروض مرئية تعكس تاريخ وعراقة المملكة.

وتزاحم جمهور العاصمة بمختلف فئاتهم للتعبير والاستمتاع بفعاليات الأمانة وأنشطتها المصاحبة في مواقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الدوح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل، شملت عرض الراوي، وأعمال الحرف اليدوية، والأسر المنتجة، وخيمة التصوير والعروض التراثية، إضافة إلى تجربة الأزياء التراثية.

كما شهدت الساحات والحدائق والمتنزهات مشاركات نوعية، استعرضت قيّم الأصالة والفلكلور الشعبي، إلى جانب تفاعل السكان بعروض الموروث الشعبي الأصيل، بما يرسخ عمق الانتماء والارتباط القوي بالتاريخ الوطني العريق.

واستمتع الزوّار خلال يومين كاملين من البرامج الاحتفالية بالعرضة السعودية، وأعمال الأسر المنتجة، وركني القهوة السعودية، وخيمة الضيافة، وفقرة خاصة بعنوان مسيرة وطن، إلى جانب مسرحٍ للأطفال وركنٍ آخر بألعابهم، ومسابقة أجمل زي تراثي، وركن يجمع الأزياء التراثية.

واستبقت الأمانة فعاليات الذكرى الخالدة بتنفيذ جدارية #يوم_التأسيس بنفق تقاطع طريقي العروبة مع الملك خالد بأنامل فنانين سعوديين، فيما تزينت طرق العاصمة ومعالمها بالأعلام ومظاهر الحفاوة، بهدف إضفاء قيمة جمالية على البيئة العمرانية، وتحسين المشهد الحضري، تأكيداً لاستمرار التنمية الحضرية في بلادنا من #يوم_بدينا.*

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار برنامج الأمانة للاحتفاء بذكرى يوم التأسيس التي أرست قواعد الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م.

// انتهى //

00:19ت م

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الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واساختتمت أمانة منطقة الرياض و 47 بلدية تابعة لها احتفالاتها بذكرى يوم التأسيس في 56 موقعًا بالمدينة والمحافظات والمراكز، في مبادرة تهدف إلى المشاركة الفاعلة في المناسبة الوطنية، وتهيئة الساحات والحدائق للسكان للتعبير عن فرحتهم وفخرهم بأمجاد الأمة الذين وضعوا اللبنات الأولى للدولة السعودية قبل 300 عاماً.واستعرض المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا، خلال احتفالية أمانة منطقة الرياض بيوم التأسيس التي أقيمت برعاية صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بحضور صاحبِ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين المنطقة، عددًا من الصور الوثائقية لمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى صور تاريخية للعاصمة الرياض وشخصياتها تظهر لأول مرة خلال الحفل، تم التقاطها منذ ما يزيد عن 50 عاماً، عبر خلاله المصور عن فخره وسروره بانضمامه لهذه الليلة، مقدمًا صورًا من أرشيفه الخاص لملوك المملكة السابقين، وصورة خاصة لسمو أمير الرياض.كما تخلل الحفل الذي أقيم بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، كلمة لسمو أمين منطقة الرياض، إلى جانب أوبريت العروض الشعبية، وفقرة بعنوان "من ذاكرة التاريخ"، وعروض مرئية تعكس تاريخ وعراقة المملكة.وتزاحم جمهور العاصمة بمختلف فئاتهم للتعبير والاستمتاع بفعاليات الأمانة وأنشطتها المصاحبة في مواقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الدوح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل، شملت عرض الراوي، وأعمال الحرف اليدوية، والأسر المنتجة، وخيمة التصوير والعروض التراثية، إضافة إلى تجربة الأزياء التراثية.كما شهدت الساحات والحدائق والمتنزهات مشاركات نوعية، استعرضت قيّم الأصالة والفلكلور الشعبي، إلى جانب تفاعل السكان بعروض الموروث الشعبي الأصيل، بما يرسخ عمق الانتماء والارتباط القوي بالتاريخ الوطني العريق.واستمتع الزوّار خلال يومين كاملين من البرامج الاحتفالية بالعرضة السعودية، وأعمال الأسر المنتجة، وركني القهوة السعودية، وخيمة الضيافة، وفقرة خاصة بعنوان مسيرة وطن، إلى جانب مسرحٍ للأطفال وركنٍ آخر بألعابهم، ومسابقة أجمل زي تراثي، وركن يجمع الأزياء التراثية.واستبقت الأمانة فعاليات الذكرى الخالدة بتنفيذ جدارية #يوم_التأسيس بنفق تقاطع طريقي العروبة مع الملك خالد بأنامل فنانين سعوديين، فيما تزينت طرق العاصمة ومعالمها بالأعلام ومظاهر الحفاوة، بهدف إضفاء قيمة جمالية على البيئة العمرانية، وتحسين المشهد الحضري، تأكيداً لاستمرار التنمية الحضرية في بلادنا من #يوم_بدينا.*وتأتي هذه الاحتفالية في إطار برنامج الأمانة للاحتفاء بذكرى يوم التأسيس التي أرست قواعد الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م.// انتهى //00:19ت م0002

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / في احتفالية أمانة الرياض بيوم التأسيس. مصور فرنسي يعرض صور وثائقية وتاريخية نادرة عن المملكة وملوكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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