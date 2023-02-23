يوم التأسيس / فن " الربابة " يستهوي زوار فعاليات الليوان بـالحدود الشمالية



عرعر 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

استهوى فن الربابة الشعبي زوار فعاليات الليوان بمنطقة الحدود الشمالية بمناسبة يوم التأسيس المقامة بساحة الاحتفالات البلدية بعرعر، والذي يستذكر زمن الآباء والأجداد وعبق الماضي الجميل وتاريخ المملكة عبر ثلاثة قرون مضت.

وتعد آلة الربابة من الآلات الوترية الشعبية محلية الصنع ذات وتر واحد، ومن أهم ألوان الموروث الشعبي الأصيل، وهي التي يجتمع حولها الناس في الماضي للسمر وعزف الألحان، وكانت ثقافة الربابة أكثر انتشاراً في البادية, حيث يشتهر أهالي الشمال في استخدام هذه الآلة الفنية التراثية عبر التاريخ.

يذكر أن فعاليات "الليوان " التي تنظمها وزارة الثقافة تشمل عددا من الأجنحة والأركان من أبرزها نسج الصوف والمعدات القديمة ، والسدو ، وصناعة بيوت الشعر ، والزي الشمالي ، والمنسوجات ، وصناعة العطور ، ومنافذ بيع للأسر المنتجة، إضافة إلى مسرح يضم عدداً من العروض، ومنطقة الراوي، إلى جانب استعراض الأكلات الشعبية والأزياء التراثية

// انتهى //

23:27ت م

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عرعر 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واساستهوى فن الربابة الشعبي زوار فعاليات الليوان بمنطقة الحدود الشمالية بمناسبة يوم التأسيس المقامة بساحة الاحتفالات البلدية بعرعر، والذي يستذكر زمن الآباء والأجداد وعبق الماضي الجميل وتاريخ المملكة عبر ثلاثة قرون مضت.وتعد آلة الربابة من الآلات الوترية الشعبية محلية الصنع ذات وتر واحد، ومن أهم ألوان الموروث الشعبي الأصيل، وهي التي يجتمع حولها الناس في الماضي للسمر وعزف الألحان، وكانت ثقافة الربابة أكثر انتشاراً في البادية, حيث يشتهر أهالي الشمال في استخدام هذه الآلة الفنية التراثية عبر التاريخ.يذكر أن فعاليات "الليوان " التي تنظمها وزارة الثقافة تشمل عددا من الأجنحة والأركان من أبرزها نسج الصوف والمعدات القديمة ، والسدو ، وصناعة بيوت الشعر ، والزي الشمالي ، والمنسوجات ، وصناعة العطور ، ومنافذ بيع للأسر المنتجة، إضافة إلى مسرح يضم عدداً من العروض، ومنطقة الراوي، إلى جانب استعراض الأكلات الشعبية والأزياء التراثية السعودية ، ومعرض تفاعلي وندوات ثقافية .// انتهى //23:27ت م0158

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