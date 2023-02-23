السعودية اليوم / منظومة المراقبة الأمنية المتنقلة للقوات الخاصة للأمن البيئي تستحوذ على اهتمام زوار جناح وزارة الداخلية في "أيدكس 2023"



أبو ظبي 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

استحوذت منظومة المراقبة الأمنية المتنقلة للقوات الخاصة للأمن البيئي المستخدمة في حماية ومراقبة البيئة، على اهتمام زوار جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023" بأبوظبي، مثل الطائرات من دون طيار (الدرونز) والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي.

وتعزِّز منظومة القوات الخاصة للأمن البيئي من كفاءة وقدرات القوات في إنفاذ الأنظمة البيئية، وتتميز الطائرة من دون طيار بكونها صناعة سعودية قادرة على الارتفاع إلى (15) ألف قدم ومدى (100) كيلو متر والتحليق لمدة (6) ساعات متواصلة، وتتناسب مع مختلف التضاريس والظروف الجوية، إضافة إلى البث التلقائي المباشر لمراكز القيادة والتحكم.

وتعمل هذه المنظومة الأمنية المتنقلة على سرعة تبادل المعلومات بين القيادات والوحدات الميدانية وتغطية مساحات شاسعة وتقليل التكاليف التشغيلية والجهد والوقت في مراقبة وحماية البيئة.

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23:00ت م

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