يوم التأسيس / الملبوسات التراثية تجذب أهالي الحدود الشمالية بـ فعاليات الليون



عرعر 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

جذبت الملبوسات التراثية زوار فعاليات الليوان المقامة في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، حيث تعدُّ أحد مكونات الموروث الشعبي في المنطقة، التي كان يرتديها الرجال والنساء والأطفال في الماضي.

ومن أبرز ملبوسات الرجال والأطفال الذكور ثوب المردون والبشت والغترة والعقال، أما ملبوسات النساء المقرونة فهي التي توضع فوق الرأس ، والشيلة ، وثوب المحوثل ، فيما يلبسن الصغيرات البخنق ، والدراعة.

وجذب ركن "الملبوسات الشمالية النسائية " الزوار، حيث يعرض الملبوسات التي اشتهر أهالي المنطقة بصناعتها قديمًا حتى وقتنا الحاضر ، وينقسم الركن إلى عدة محطات؛ أولها إعداد المكونات الأولية للملبوسات ،ثم الخياطة ، ومن ثم التطريز، وآخرها العرض، وفيما يخص الملبوسات النسائية، فهناك أنواع مختلفة منها تلبس في أوقات معينة، منها ما هو للاستخدام اليومي، وأخرى للمناسبات والخروج، ومن أمثلة تلك الملابس الثياب بأنواعها والدراعة والعباءة التي تغطي كامل الجسم، بالإضافة إلى أغطية الوجه وغطاء الرأس، وعدد من المكملات من الحلي والزينة.

// انتهى //

22:59ت م

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