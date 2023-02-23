

المدينة المنورة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

نقل حرفيون مهرة يمارسون صنع العديد من المنتجات والمصنوعات اليدوية, زائري موقع فعالية "الليوان" بالمدينة المنورة إلى مشاهد من الحياة المجتمعية التي كانت سائدة خلال زمن تأسيس الدولة

ورصدت "واس" شغف زوار الفعالية التي تنظمها وزارة الثقافة لمعرفة تفاصيل المهن وسؤالهم عن مكونات الأزياء القديمة وكيفية توظيف عناصر الأزياء النسائية التقليدية لتظهر بأشكال والوان زاهية، وطرق صناعة الخصف, وحياكة السدو, ونسجّ الصوف الذي تصنع منه المفارش والسجّاد التي كانت مهن العديد من أفراد المجتمع وربّات البيوت قديماً.

وبرع الصنّاع في نقل تجاربهم ومهاراتهم في التعريف بالحرف اليدوية التي شكّلت اللبنة الأولى لتطوّر العديد من الصناعات والمهن الحالية.

// انتهى //

22:45ت م

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المدينة المنورة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسنقل حرفيون مهرة يمارسون صنع العديد من المنتجات والمصنوعات اليدوية, زائري موقع فعالية "الليوان" بالمدينة المنورة إلى مشاهد من الحياة المجتمعية التي كانت سائدة خلال زمن تأسيس الدولة السعودية , وبداية مراحل انتشار تلك المهن التي تناقلها الأجيال وازدهرت طيلة العقود الماضية.ورصدت "واس" شغف زوار الفعالية التي تنظمها وزارة الثقافة لمعرفة تفاصيل المهن وسؤالهم عن مكونات الأزياء القديمة وكيفية توظيف عناصر الأزياء النسائية التقليدية لتظهر بأشكال والوان زاهية، وطرق صناعة الخصف, وحياكة السدو, ونسجّ الصوف الذي تصنع منه المفارش والسجّاد التي كانت مهن العديد من أفراد المجتمع وربّات البيوت قديماً.وبرع الصنّاع في نقل تجاربهم ومهاراتهم في التعريف بالحرف اليدوية التي شكّلت اللبنة الأولى لتطوّر العديد من الصناعات والمهن الحالية.// انتهى //22:45ت م0147

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / حرفيون ينقلون لمرتادي ليوان المدينة المنورة تجاربهم في الصناعات والحرف اليدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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