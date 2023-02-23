السعودية اليوم / طائرات فريق الصقور السعودية تصل إلى الكويت للمشاركة باحتفالاتها الوطنية



الكويت 3 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

وصلت إلى دولة الكويت اليوم، طائرات فريق الصقور

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي- أن فريق الصقور السعودية سيقدم عرضاً جويّاً مع طائرات القوة الجوية الكويتية يومي السبت والأحد 25 و 26 فبراير الجاري عند أبراج الكويت في تمام الساعة الرابعة عصراً.

//انتهى//

22:25ت م

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الكويت 3 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسوصلت إلى دولة الكويت اليوم، طائرات فريق الصقور السعودية ؛ للمشاركة في الاحتفالات والأيام الوطنية لدولة الكويت.وأفادت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي- أن فريق الصقور السعودية سيقدم عرضاً جويّاً مع طائرات القوة الجوية الكويتية يومي السبت والأحد 25 و 26 فبراير الجاري عند أبراج الكويت في تمام الساعة الرابعة عصراً.//انتهى//22:25ت م0144

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