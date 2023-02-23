يوم التأسيس / القطاعات الأمنية بعسير تنظِّم مسيرة بأبها احتفاءً بيوم التأسيس



أبهـا 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

نظَّمَت القطاعات الأمنية بعسير اليوم، مسيرةً في مدينة أبها بمناسبة يوم التأسيس، وسط تفاعل من الأهالي.

وجسَّدت المسيرة التي جابت عدداً من شوارع أبها، أجمل صور الاعتزاز والفخر والانتماء لهذا الوطن.

// انتهى //

22:11ت م

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