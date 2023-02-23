يوم التأسيس / المسافرون يشاركون الوطنَ فرحتَه بيوم التأسيس في مطار الطائف



الطائف 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

احتفى مطار الطائف الدولي بيوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام؛وذلك اعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ، من خلال عددٍ من الأنشطة والفعاليات التي شارك بها موظفو المطار والمسافرون.

وقُدِّمَت الضيافة

// انتهى //

21:28ت م

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الطائف 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واساحتفى مطار الطائف الدولي بيوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام؛وذلك اعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ، من خلال عددٍ من الأنشطة والفعاليات التي شارك بها موظفو المطار والمسافرون.وقُدِّمَت الضيافة السعودية للمسافرين القادمين والمغادرين،الذين عبَّروا عن مشاعرهم الوطنية في هذا اليوم من خلال ما كتبوه في اللوحة التفاعلية بصالة المطار،كما قُدِّمَت العروض الفنية التي شاركت بها الفرق الشعبية ، معبِّرين فيها عن أصالة حاضرهم بعبق ماضيهم وما تحقق للمملكة من تطور ونمو على مدى الثلاثة القرون الماضية في شتَّى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.// انتهى //21:28ت م0139

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