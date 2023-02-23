يوم التأسيس / القطاعات الأمنية بمحافظة الوجه تشارك في مسيرة احتفائية بيوم التأسيس



الوجه 03 شعبان 1444هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

شاركت القطاعات الأمنية بمحافظة الوجه في مسيرة احتفائية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وتضمنت المسيرة تشكيل ورسم كلمة " يوم التأسيس " على شاطئ الوجه في الكورنيش الشمالي.

// انتهى //

20:54ت م

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