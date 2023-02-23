يوم التأسيس / مسرحية " الليوان " تجسِّد اعتزاز أهالي تبوك بيوم التأسيس وتلهب حماسَهم



تبوك 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

شهد العرض المسرحي الذي جاء بعنوان " الليوان " المقام ضمن فعاليات وزارة الثقافة بيوم التأسيس في منطقة تبوك، إقبالاً جماهيريًّا من الأهالي الذين رأوا في العرض تجسيداً لاعتزازهم بهذه الذكرى الوطنية التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام.

وتناولت المسرحية التي شارك فيها مايزيد عن 25 فنانًا وفنانةً من أبناء المنطقة، رصدًا تاريخيًّا لجهود الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - في تأسيس الدولة

وأوضح مخرج المسرحية خالد بن حسين الحربي،أن المسرحية عمدت إلى محاكاة المرحلة الزمنية في ذلك الحين، من خلال القوالب الإبداعية التي التزم بها المشاركون في لباسهم وآدائهم، وجاءت بدعم من وزارة الثقافة ضمن فعالياتها القائمة بهذه المناسبة الوطنية، حيث مكنت المبدعين من أبناء وبنات المنطقة؛لإبراز مواهبهم الفنية النابعة من حبهم هذا الوطن وانتمائهم إليه.

إلى ذلك تواصل فعاليات " الليوان " بمنطقة تبوك أنشطتها الترفيهية والتثقيفية بحديقة تبوك المركزية، من خلال باقة من البرامج والأنشطة التي ستستمر حتى مساء الغد، وتضم عروضًا مسرحية، وفلكلورات شعبية متنوعة من تراث المملكة، وحرفًا يدوية، وأركانًا شعبية، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات السعودية، وورش تدريبية للحرف التراثية، والمنسوجات ، وأركان للمطاعم والمقاهي، وأجنحة خاصة بالعطور والبخور، وأخرى للأكلات الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية.

// انتهى //

20:44ت م

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تبوك 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسشهد العرض المسرحي الذي جاء بعنوان " الليوان " المقام ضمن فعاليات وزارة الثقافة بيوم التأسيس في منطقة تبوك، إقبالاً جماهيريًّا من الأهالي الذين رأوا في العرض تجسيداً لاعتزازهم بهذه الذكرى الوطنية التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام.وتناولت المسرحية التي شارك فيها مايزيد عن 25 فنانًا وفنانةً من أبناء المنطقة، رصدًا تاريخيًّا لجهود الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - في تأسيس الدولة السعودية الأولى، ومامرت به حينها من أحداثٍ مفصلية في تدعيم الأمن والأمان، وإرساء دعائم الدين،وتحويل حاضرة نجد إلى حاضنةٍ علمية، مروراً بالدولة السعودية الثانية، ومنها إلى ملحمة الدولة السعودية الثالثة التي حوَّلت الصحراء القاحلة إلى مدن مكتظة بالحياة والنمو على يد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.وأوضح مخرج المسرحية خالد بن حسين الحربي،أن المسرحية عمدت إلى محاكاة المرحلة الزمنية في ذلك الحين، من خلال القوالب الإبداعية التي التزم بها المشاركون في لباسهم وآدائهم، وجاءت بدعم من وزارة الثقافة ضمن فعالياتها القائمة بهذه المناسبة الوطنية، حيث مكنت المبدعين من أبناء وبنات المنطقة؛لإبراز مواهبهم الفنية النابعة من حبهم هذا الوطن وانتمائهم إليه.إلى ذلك تواصل فعاليات " الليوان " بمنطقة تبوك أنشطتها الترفيهية والتثقيفية بحديقة تبوك المركزية، من خلال باقة من البرامج والأنشطة التي ستستمر حتى مساء الغد، وتضم عروضًا مسرحية، وفلكلورات شعبية متنوعة من تراث المملكة، وحرفًا يدوية، وأركانًا شعبية، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات السعودية، وورش تدريبية للحرف التراثية، والمنسوجات ، وأركان للمطاعم والمقاهي، وأجنحة خاصة بالعطور والبخور، وأخرى للأكلات الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية.// انتهى //20:44ت م0136

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