يوم التأسيس / فرع وزارة الرياضة بعسير يحتفي بيوم التأسيس



أبها 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

نظَّم فرع وزارة

واشتملت الاحتفالات على مشاركة الزوار في الفعاليات من الرياضات الجماعية و الفردية ، كما شهدت توزيع عدد من الهدايا التي تعبِّر عن تاريخ المنطقة على الزوار والمشاركين.

// انتهى //

20:43ت م

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أبها 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسنظَّم فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير عددًا من الفعاليات والمسابقات الرياضية بمناسبة يوم التأسيس، بمشاركة الاتحادات الرياضية وأندية المنطقة، وذلك بالساحة الرياضية في خميس مشيط.واشتملت الاحتفالات على مشاركة الزوار في الفعاليات من الرياضات الجماعية و الفردية ، كما شهدت توزيع عدد من الهدايا التي تعبِّر عن تاريخ المنطقة على الزوار والمشاركين.// انتهى //20:43ت م0134

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