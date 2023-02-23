شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الدحيل والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأهل الهلال السعودي، لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز أمام نظيره فولاد الإيراني.

ونجح الهلال السعودي من الفوز أمام نظيره فولاد الإيراني، بهدف نظيف دون رد، ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأحرز موسى ماريجا، هدف فوز الهلال السعودي أمام فولاد الإيراني، والتي أقيمت على ملعب الجنوب في قطر.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره الدحيل، يوم الأحد القادم، ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

وستنطلق مباراة الهلال السعودي أمام نظيره الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.