شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب تعادل اتحاد جدة أمام الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم التعادل نتيجة مباراتي اليوم، في الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وتعادل اتحاد جدة أمام نظيره الرائد، تعادلًا سلبيًا دون إحراز أهداف، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من بين دوري روشن السعودي.

كما تعادل الفيحاء أمام نظيره التعاون، تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل فريق.

ويستمر تاليسكا لاعب النصر في صدارة هدافي الدوري السعودي، برصيد 13 هدف، ويأتي خلفه كارلوس جونيور لاعب الشباب، برصيد12 هدف.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي، عقب تعادل اتحاد جدة، كالتالي:

1/ أنديرسون تاليسكا (النصر): 13 هدفًا

2/ كارلوس جونيور (ألشباب): 12 هدفًا

3/ عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد): 11 هدفًًا

4/ فراس البريكان (الفتح): 9 أهداف

5/ أوديون إيجالو (الهلال): 8 أهداف

6/ كريستيان جوانكا (الشباب): 7 أهداف

7/ أنطواني نواكايمي (الفيحاء)، يوسف الشمري (الباطن)، أمير سعيود (الطائي): 6 أهداف

8/ كريستيانو رونالدو (النصر)، سعد بقير(أبها)، سانتي مينا (الشباب)، العربي هلال سوداني (ضمك): 5 أهداف