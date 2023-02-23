شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي عقب تعادل اتحاد جدة أمام الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح اتحاد جدة من امتلاك صدارة الدوري السعودي، وذلك عقب تعادله أمام نظيره الرائد.

وتعادل اتحاد جدة أمام نظيره الرائد، تعادلًا سلبيًا دون إحراز أهداف، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من بين دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد اتحاد جدة للنقطة 41، في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتواجد الرائد في المركز العاشر، برصيد 21 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي عقب تعادل اتحاد جدة

وجاء ترتيب الدوري السعودي، عقب تعادل اتحاد جدة أمام الرائد، كالتالي:

1/ الاتحاد: 41 نقطة

2/ النصر: 40 نقطة

3/ الشباب: 40 نقطة

4/ الهلال: 32 نقطة

5/ التعاون: 31 نقطة

6/ الفتح: 28 نقطة

7/ ضمك: 22 نقطة

8/ الطائي: 22 نقطة

9/ أبها: 22 نقطة

10/ الرائد: 21 نقطة

11/ الفيحاء: 20 نقطة

12/ الاتفاق: 19 نقطة

13/ الخليج: 16 نقطة

14/ الوحدة: 16 نقطة

15/ العدالة: 10 نقاط

16/ الباطن: 3 نقاط