شكرا لقرائتكم شرطة الدوادمي تباشر حادثة شخصين تشاجرا في مكان عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شرطة محافظة الدوادمي مباشرة حادثة مشاجرة بين شخصين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

في التفاصيل، أوضحت شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، أنه إشارة للمحتوى المرئي المتداول ويظهر من خلاله مشاجرة بين شخصين في أحد الأماكن العامة، فقد تم مباشرة الحادثة في حينه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، حسبما ذكر الأمن العام في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس.