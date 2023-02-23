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شرطة الدوادمي تباشر حادثة شخصين تشاجرا في مكان عام

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شرطة محافظة الدوادمي مباشرة حادثة مشاجرة بين شخصين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

في التفاصيل، أوضحت شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، أنه إشارة للمحتوى المرئي المتداول ويظهر من خلاله مشاجرة بين شخصين في أحد الأماكن العامة، فقد تم مباشرة الحادثة في حينه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، حسبما ذكر الأمن العام في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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