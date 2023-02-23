شكرا لقرائتكم السعودية تتزين بالقمر وكوكبي المشتري والزهرة وكأنه منظر من قصص الخيال العلمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتزين سماء المملكة الليلة بـ هلال القمر وكوكبي المشتري والزهرة، حسبما أعلنت الجمعية الفلكية بجدة اليوم الخميس.

وقالت الجمعية في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر: يرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الخميس 23 فبراير 2023 والانتقال نحو بداية الليل اصطفاف هلال القمر وكوكبي المشتري والزهرة بالأفق الغربي بعد وقت قصير من غروب الشمس.

يمكن مشاهدتها بسهولة

ولفتت الجمعية إلى أنه يمكن مشاهدتهم بسهولة بالعين المجردة، وكأنه منظر من قصص الخيال العلمي.

من جانب آخر، علق خبير الطقس والمناخ د. خالد الزعاق على منظر السماء، قائلًا: جمال السماء: ورنا إبداعك بالتصوير من جوالك، للهلال والمشتري والزهرة ونزلها هنا مع ذكر المكان، فسيكون الهلال والمشتري والزهرة على خط مستقيم من بعد مغيب الشمس.