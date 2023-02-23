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استمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح خبير الطقس والمناخ د. خالد الزعاق، أن المملكة تشهد هذه الأيام الاقتران الخامس وهو آخر الاقترانات الربيعية، مشيرًا إلى أن الاستمتاع بالربيع سيكون خلال شهري شعبان، ورمضان.

6 اقترانات

ولفت الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، إلى أن الاقترانات عددها 6، منها 2 شتوي وهما الاقتران الحادي عشر، والتاسع، و2 ربيعي هما السابع والخامس، و2 صيفي هما الثالث والأول، والاقتران الخامس هو آخر الاقترانات الربيعية، مضيفًا: سنستمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان، وخلال هذا الاقتران يبدأ شعاع الشمس في الارتفاع في درجة الحرارة.

وعلق على مقطع الفيديو على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلًا: جمال السماء: ورنا إبداعك بالتصوير من جوالك، للهلال والمشتري والزهرة ونزلها هنا مع ذكر المكان، فسيكون الهلال والمشتري والزهرة على خط مستقيم من بعد مغيب الشمس.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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