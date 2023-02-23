مسيرة برية وبحرية وعروض قوارب لحرس الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة في الاحتفاء بـ«يوم التأسيس»؛ بمسيرة برية لعدد من آليات حرس الحدود الحديثة على الواجهة البحرية بجدة وبمحاذاة الشاطئ. كما شمل الاحتفاء مسيرة بحرية لسفن وزوارق حرس الحدود بعرض البحر متعددة المهام والأحجام؛ حيث كانت بداية الانطلاق من جنوب الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جدة والاتجاه شمالا، والعودة لموقع البداية. كما شاركت أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بعروض اللوح الطائر «الفلاي بورد»، وعرض قوارب الكياك وتواجدت الفرقة الموسيقية بمعزوفات وطنية نالت استحسان الحضور.

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