شكرا لقرائتكم خبر الفقع يفقد نكهته بعد 10 أيام من استخراجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخدام الفقع يكون خلال 10 أيام من استخراجه؛ لأن حفظه لفترة أطول بالأساليب المعتادة يفقده قوامه ونكهته، وفقا لهيئة الغذاء والدواء، التي أشارت إلى «الكمأة» كمسمى آخر للفقع وله 3 أنواع، هي: الجبي والخلاسي والزبيدي.

وأوضحت الهيئة أنه يفضل استخدامه خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض وينصح بعد حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظا على قوامه ونكهته.

ولتحضير الفقع احرص على إزالة المناطق سوداء اللون وتنظيفه من التربة جيدا وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

ومن أهم فوائد الفقع بحسب هيئة الغذاء والدواء: وجود جميع الأحماض الأمينية الأساسية، إلى جانب احتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، كما أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.

ويعد الفقع أحد أنواع الفطريات الصالحة للأكل، ويتميز بشكله المستدير المغطى بالنتوءات الصغيرة ورائحته النفاذة وطعمه المميز وحجمه المتنوع، كما أنه له أنواع عديدة من أشهرها الفقع الأبيض، والفقع الإيطالي ذو الرائحة القوية، والفقع الأسود.

يحتوي على:







جميع الأحماض الأمينية الأساسية



مستويات عالية من مضادات الأكسدة



غني بالبروتينات والدهون



غني بالألياف الغذائية والفوسفور



أهم فوائده: