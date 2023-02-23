الفقع يفقد نكهته بعد 10 أيام من استخراجه

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وأوضحت الهيئة أنه يفضل استخدامه خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض وينصح بعد حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظا على قوامه ونكهته.
ولتحضير الفقع احرص على إزالة المناطق سوداء اللون وتنظيفه من التربة جيدا وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.
ومن أهم فوائد الفقع بحسب هيئة الغذاء والدواء: وجود جميع الأحماض الأمينية الأساسية، إلى جانب احتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، كما أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.
ويعد الفقع أحد أنواع الفطريات الصالحة للأكل، ويتميز بشكله المستدير المغطى بالنتوءات الصغيرة ورائحته النفاذة وطعمه المميز وحجمه المتنوع، كما أنه له أنواع عديدة من أشهرها الفقع الأبيض، والفقع الإيطالي ذو الرائحة القوية، والفقع الأسود.
يحتوي على:
- جميع الأحماض الأمينية الأساسية
- مستويات عالية من مضادات الأكسدة
- غني بالبروتينات والدهون
- غني بالألياف الغذائية والفوسفور
أهم فوائده:
- يحمي الكبد من التلف
- يخفض من نسبة الكولسترول في الدم
- يسيطر على مستوى السكر في الدم
- يبطئ عملية الشيخوخة
- يقاوم الرمد الحبيبي والتهابات العين الأخرى
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