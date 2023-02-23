القبض على مواطن نقل 11مخالفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة محافظة ضمد بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 11مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالة المخالفات إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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