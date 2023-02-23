«تحدي الابتكار» يصنع مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية

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وتشمل أهداف التحدي تفعيل الابتكار المشترك لحل التحديات والتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ حلول واقعية وتطوير الأفكار المصممة في تحدي الرياض للمساهمة في تشكيل مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية.
أما الفئات المستفيدة فتشمل: المواطنين، المقيمين، ذوي الإعاقة، كبار السن، الشباب والعمال، فيما سيتم الإعلان عن الجوائز قريبا.
ويشمل الجمهور المستهدف: الطلاب وخريجي الجامعات والمعاهد، والمبتكرين ومصممي الخدمات من هواة التقنيات الناشئة.
وكان مجلس الوزراء وافق عام 1442هـ على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.
ويعتبر القرار نقلة نوعية نحو تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وتمهد هيئة الحكومة الرقمية الطريق للجهات الحكومية، لتوفير خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تسهم في رفع العوائد الاستثمارية والرفع من قيمة الاقتصاد الوطني، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، لتحقيق رضا المستفيد.
القطاعات المستهدفة:
- الأعمال
- الثقافة
- التعليم
- الطاقة
- البيئة والزراعة
- قطاع المال والاقتصاد
- التنمية العامة
- الصحة
- الإسكان
- الصناعة
- الاتصالات وتقنية المعلومات
- الشؤون الإسلامية
- العدل
- الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- الإعلام
- العسكري
- البلدي
- الأمني
- الرياضة
- السياحة والترفيه
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