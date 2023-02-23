أهازيج تحت راية التوحيد

شهدت مناطق المملكة فعاليات واحتفالات متنوعة في ذكرى يوم التأسيس، اشتملت على مسابقات وفنون شعبية وتشكيلية، وجدارية، وكذلك عروضًا للإضاءات، وسعت الفعاليات إلى تقديم قصة يوم التأسيس في قالب إبداعي أعيد من خلاله إحياء ذكرى تأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى في عام 1727م، وصولًا للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبدالعزيز، وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتضمنت الاحتفالات مسيرات للخيول العربية، وحمل الفرسان الأعلام الوطنية، مرددين الأهازيج التي تعبّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية تحت راية التوحيد.

ألعاب نارية

وفي جدة، شهدت المحافظة احتفالات الأهالي، إذ ارتدى العديد الأزياء التراثية بألوان مختلفة وظهر أغلب الرجال بالعقال، والغترة، والدقلة والبشت، أما ملابس النساء فتنوعت بين البرقع والشيلة، فيما كان الأطفال يرتدون ملابس مشابهة للآباء والأمهات وسط أجواء تغمرها السعادة والسرور بهذه المناسبة. وأقيم عدد من العروض الفنية الشعبية، وقام عدد من الفنانين التشكيليين بتنظيم معارض للوحات معبرة عن يوم التأسيس، كما شهد مركز أبرق الرغامة «مركز الملك عبدالعزيز الثقافي» العروض الشعبية الفنية، كما شملت الاحتفالات المصاحبة المراكز التجارية، بجانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بيوم التأسيس، كذلك توافد العديد على منطقة الليوان التي شملت عددا من العروض والملابس التراثية واحتفالات عديدة، وتم إطلاق الألعاب النارية وعروض المؤثرات الصوتية، كما تشهد المدينة فعالية نجناج المقامة في موقف باصات الفورمولا في 22 – 23 فبراير 2022م، حيث يضم الاحتفال الثقافي استعراضًا للملبوسات والأزياء التقليدية السعودية، وأيضًا معرضًا فنيًا وندوات ثقافية تاريخية وآخر مختص بالقهوة السعودية، وعروض الألعاب النارية مع مجموعة من البرامج المناسبة لأذواق الجميع.

فقرات متنوعة

وفي جازان، قص مدير التعليم ملهي عقدي، بحضور محافظ أبوعريش مصطفى قحل، شريط معرض يوم التأسيس، والذي نظمه مكتب التعليم بأبوعريش، في وقت شاركت مدارس المحافظة ومعلمي التربية الفنية بالمعرض، والذي اشتمل على أكثر من 100 لوحة فنية تبرز تأسيس وتاريخ المملكة.

واحتفت مدرسة صلاح الدين الأيوبي، بذكرى يوم التأسيس، حيث تخلل الحفل فقرات متنوعة، أبرزت أهمية المناسبة، وشارك 450 طالبا بالزي التراثي من خلال لبس البشت والغترة والعقال، والتي عززت اليوم التاريخي للمملكة، ومشاعر الفخر والاعتزاز بالمملكة قيادة وشعبًا، وإقامة بطولة التأسيس الرياضية.

فنانون وطلاب

وفي عسير، رعى محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح الحفل الذي أقامته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت عسير) بالمسرح الروماني بحديقة السلام بالمحافظة بحضور مدراء الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل والمواطنين، واشتمل المعرض على المنحوتات الصخرية من جبال وأودية المنطقة والمرسم الحر بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين ومجموعة من طلاب المدارس والأطفال، كما شهدت كافة المناطق احتفاليات متنوعة بهذه المناسبة.