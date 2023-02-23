يوم التأسيس / أهالي تبوك يتعرَّفون على ملامح تاريخ الدولة السعودية في فعاليات الليوان



تبوك 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

تعرَّف أهالي منطقة تبوك على ملامح من تاريخ الدولة

وهدف المعرض - المقام بالحديقة المركزية بمدينة تبوك وتنظمه وزارة الثقافة ضمن فعاليات الليوان- إلى التعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتعريف الحضور بالأسس التي قامت عليها المملكة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود_ رحمه الله_ وتبيان المراحل التاريخية التي مرت بها حتى عهدنا الزاهر، ضمن مشاهد بعثت في النفوس مشاعر الفخر والاعتزاز.

// انتهى //

22:47ت م

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تبوك 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واستعرَّف أهالي منطقة تبوك على ملامح من تاريخ الدولة السعودية عبر معرض فوتغرافي وعرض مرئي وقصص كتابية.وهدف المعرض - المقام بالحديقة المركزية بمدينة تبوك وتنظمه وزارة الثقافة ضمن فعاليات الليوان- إلى التعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتعريف الحضور بالأسس التي قامت عليها المملكة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود_ رحمه الله_ وتبيان المراحل التاريخية التي مرت بها حتى عهدنا الزاهر، ضمن مشاهد بعثت في النفوس مشاعر الفخر والاعتزاز.// انتهى //22:47ت م0148

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