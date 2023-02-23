يوم التأسيس / تَوَاصُل الفعاليات المصاحبة لذكرى يوم التأسيس بمحافظة جدة



جدة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

تواصلت اليوم بمحافظة جدة ، الفعاليات المصاحبة للاحتفال بذكرى يوم التأسيس،التي تحتضنها المراكز الثقافية والواجهة البحرية ، وعدد من المرافق والحدائق العامة بالمحافظة ، وسط حضور لافت من المواطنين والمقيمين للمشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة.

وشهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بإبرق الرغامه تنظيم فعاليات الفنون الشعبية، بدءًا من العرضة

وحظيت الواجهة البحرية بجدة بتوافد عدد كبير من المواطنين والمقيمين؛للاحتفاء بهذه المناسبة، وسط متابعة من الجهات المختصة لتنظيم وتسهيل تنقل الأهالي في الواجهة للمشاركة في هذه الذكرى الغالية على طول كورنيش جدة، للتعبير عن انتمائهم للوطن من خلال ارتدائهم الأزياء التقليدية الخاصة بيوم التأسيس وحمل الأعلام الوطنية، في مشهد يحكي قصة الانتماء والوفاء والتلاحم بين القيادة الرشيدة والمواطنين.

ولفتت العروض ثلاثية الأبعاد في عدد من المعالم التاريخية بجدة ، زوار منطقة البلد ، وهي تحكي قصة تأسيس الدولة السعودية، من خلال أفلام وصور وثائقية تصاحبها أغانٍ وطنيةٌ تجسِّد الملحمة التاريخية لبداية هذه الدولة المباركة، والبطولات التي سطَّرها الآباء والأجداد المؤسسون لهذا الكيان العظيم.

// انتهى //

21:42ت م

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جدة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واستواصلت اليوم بمحافظة جدة ، الفعاليات المصاحبة للاحتفال بذكرى يوم التأسيس،التي تحتضنها المراكز الثقافية والواجهة البحرية ، وعدد من المرافق والحدائق العامة بالمحافظة ، وسط حضور لافت من المواطنين والمقيمين للمشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة.وشهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بإبرق الرغامه تنظيم فعاليات الفنون الشعبية، بدءًا من العرضة السعودية ، وفنون تمثل عددًا من مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى تنظيم معرض مصاحب بالمركز يضم رسومات للقيادة الرشيدة، والمعالم التاريخية بالمملكة ، شارك في رسمها مجموعة من الرسَّامين من مختلف الفئات العمرية.وحظيت الواجهة البحرية بجدة بتوافد عدد كبير من المواطنين والمقيمين؛للاحتفاء بهذه المناسبة، وسط متابعة من الجهات المختصة لتنظيم وتسهيل تنقل الأهالي في الواجهة للمشاركة في هذه الذكرى الغالية على طول كورنيش جدة، للتعبير عن انتمائهم للوطن من خلال ارتدائهم الأزياء التقليدية الخاصة بيوم التأسيس وحمل الأعلام الوطنية، في مشهد يحكي قصة الانتماء والوفاء والتلاحم بين القيادة الرشيدة والمواطنين.ولفتت العروض ثلاثية الأبعاد في عدد من المعالم التاريخية بجدة ، زوار منطقة البلد ، وهي تحكي قصة تأسيس الدولة السعودية، من خلال أفلام وصور وثائقية تصاحبها أغانٍ وطنيةٌ تجسِّد الملحمة التاريخية لبداية هذه الدولة المباركة، والبطولات التي سطَّرها الآباء والأجداد المؤسسون لهذا الكيان العظيم.// انتهى //21:42ت م0140

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