يوم التأسيس/ صحيفة آفاق بجامعة الملك خالد تصدر عددًا خاصًّا بمناسبة يوم التأسيس



أبهـا 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

أصدرت صحيفة آفاق الأسبوعية بجامعة الملك خالد عددًا خاصًّا بمناسبة يوم التأسيس، تحت شعار "يوم بدينا".

واشتمل العدد على مقتطفات من كلمات ملوك

كما احتوت الصحيفة على كلمات لوكلاء وقيادات وطلاب وطالبات الجامعة عبروا خلالها عن فخرهم واعتزازهم وانتمائهم لهذا الوطن وما حمله من تاريخ وإرث يفخرون به أمام العالم، بالإضافة إلى نماذج من مشاركات الجامعة بهذه المناسبة، وتقديم نبذة عن الأزياء التراثية وما تحمله مناطق المملكة من إرث ثقافي من خلال العروض والرقصات الشعبية والأكلات التي تشتهر بها كل منطقة.

// انتهى //

20:36ت م

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أبهـا 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسأصدرت صحيفة آفاق الأسبوعية بجامعة الملك خالد عددًا خاصًّا بمناسبة يوم التأسيس، تحت شعار "يوم بدينا".واشتمل العدد على مقتطفات من كلمات ملوك السعودية عن تأسيس المملكة، ونبذة عن الأماكن والمواقع الأثرية والتاريخية التي ارتبطت بتاريخ تأسيسها، إلى جانب أبرز إنجازات الإمام محمد بن سعود - رحمه الله- وتاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.كما احتوت الصحيفة على كلمات لوكلاء وقيادات وطلاب وطالبات الجامعة عبروا خلالها عن فخرهم واعتزازهم وانتمائهم لهذا الوطن وما حمله من تاريخ وإرث يفخرون به أمام العالم، بالإضافة إلى نماذج من مشاركات الجامعة بهذه المناسبة، وتقديم نبذة عن الأزياء التراثية وما تحمله مناطق المملكة من إرث ثقافي من خلال العروض والرقصات الشعبية والأكلات التي تشتهر بها كل منطقة.// انتهى //20:36ت م0131

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