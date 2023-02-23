يوم التأسيس / ليوان الرياض يواصل فعالياته وسط إقبال كبير من الزوَّار



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

يواصل "ليوان" الرياض الذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك عبدالله المالي "كافد" للاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس - لليوم الثاني- وسط إقبال كبير من زوار الليوان من مختلف الجنسيات.

وتضَمَّنت فعاليات ليوان الرياض عروضًا مسرحية تستحضر تاريخ الجزيرة العربية، وتأسيس الدولة

وتعرف أهالي المنطقة على موروثهم الشعبي عبر معرض الأزياء الشعبي لجميع مناطق الجزيرة العربية على اتساع حدودها الجغرافية، إضافة إلى الأدوات التراثية التي كانت تستخدمها المرأة قديمًا في منزلها، سواء في طهي الطعام، أم إنارة المنزل، متجولين في معرض الصور التفاعلي الذي عايشوا من خلاله أمجاد الأجداد وبطولاتهم في زمن التأسيس.

وتنقل زوار الليوان، عبر رحلتهم التاريخية، التي تحاكي مختلف أساليب الحياة القديمة، بين قديم ماضيهم، وحديث حاضرهم، ومستقبل أبنائهم، مستكشفين الزمان والمكان لإرث المملكة وبدايات تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الأولى، وما تحقق لها من تطور ونمو في شتَّى المجالات.

// انتهى //

20:14ت م

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الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسيواصل "ليوان" الرياض الذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك عبدالله المالي "كافد" للاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس - لليوم الثاني- وسط إقبال كبير من زوار الليوان من مختلف الجنسيات.وتضَمَّنت فعاليات ليوان الرياض عروضًا مسرحية تستحضر تاريخ الجزيرة العربية، وتأسيس الدولة السعودية ، إضافةً إلى مجموعة من العروض الموسيقية الفنية الفولكلورية والغنائية الوطنية والعرضة السعودية، التي جذبت الجمهور، وبثَّت فيهم روح الوطنية والانتماء.وتعرف أهالي المنطقة على موروثهم الشعبي عبر معرض الأزياء الشعبي لجميع مناطق الجزيرة العربية على اتساع حدودها الجغرافية، إضافة إلى الأدوات التراثية التي كانت تستخدمها المرأة قديمًا في منزلها، سواء في طهي الطعام، أم إنارة المنزل، متجولين في معرض الصور التفاعلي الذي عايشوا من خلاله أمجاد الأجداد وبطولاتهم في زمن التأسيس.وتنقل زوار الليوان، عبر رحلتهم التاريخية، التي تحاكي مختلف أساليب الحياة القديمة، بين قديم ماضيهم، وحديث حاضرهم، ومستقبل أبنائهم، مستكشفين الزمان والمكان لإرث المملكة وبدايات تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الأولى، وما تحقق لها من تطور ونمو في شتَّى المجالات.// انتهى //20:14ت م0127

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