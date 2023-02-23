شكرا لقرائتكم استقبال حافل لفريق الإنقاذ السعودي بعد وصوله إلى المملكة عائدًا من تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لحظة استقبال فريق البحث والإنقاذ السعودي لدى وصوله أرض الوطن عائدًا من تركيا، بعد مشاركته في عملية البحث وإغاثة متضرري الزلزال.

استقبال حافل

وبين الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، نزول رجال الإنقاذ من الطائرة، واستقبالهم بحفاوة شديدة، بعد الإسهامات التي حققها الفريق في تركيا.

الجدير بالذكر أن فريق الإنقاذ، توجه إلى تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم 6 فبراير الجاري، وعمل في 3 مدن تركية قبل أن يختتم أعماله ويعود اليوم.