شكرا لقرائتكم لقطات بعدسة “المواطن” لاحتفالات بوليفارد الرياض بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - لا زالت أجواء الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس تضيء منطقة بوليفارد رياض سيتي، وسط تفاعل واسع من الزائرين، حيث عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالمملكة ويوم تأسيسها عبر أزيائهم التي تحكي أصالة البدايات وعراقة الدولة السعودية وتاريخها في المنطقة.

أبرز مظاهر الاحتفالات

في غضون ذلك، نقلت عدسة “متابعات الخليج 365” مظاهر الاحتفالات المبهجة والسعيدة، ولعل أبرزها الزي التقليدي، حيث حرص الزوار على ارتداء الأزياء الوطنية المعبرة عن الموروث التقليدي السعودي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، مستمتعين بالمقطوعات الموسيقية والأناشيد الوطنية.

فخر واعتزاز

وعكست احتفالات بوليفارد رياض سيتي مظاهر الاحتفاء التي يعيشها السعوديون، اعتزازًا بماضي أجدادهم والأمجاد التي سطروها في عقود وأزمنة سابقة ما زالت تزدهر وتتطور حتى اليوم.

نستعرض فيما يلي أجمل اللقطات: